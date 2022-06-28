ru ua
Вт, 28 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Фонд Ахметова передав чергову партію продуктів у Київ

Новость на русском →
Вівторок 28 червня 2022 17:41
Фонд Ахметова передав чергову партію продуктів у Київ Фото: Фонд Ахметова передав чергову партію продуктів у Київ (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова передав для них черговий гуманітарний вантаж. Понад 1,2 тисячі продуктових наборів були направлені до територіального центру соціального обслуговування Оболонського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

До складу наборів увійшли: макаронні вироби, згущене молоко, борошно, цукор, пшенична крупа та консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом фонд уже передав до Києва понад 69 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Понад 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Гуманітарна допомога
NEWS
Данілов відповів на погрози Медведєва: повернення Криму буде одразу, без спроб
Данілов відповів на погрози Медведєва: повернення Криму буде одразу, без спроб
DAILY
Сергій Кривонос: Багато білоруських військових готові відразу здаватися в полон
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Кривонос: Багато білоруських військових готові відразу здаватися в полон