Фонд Ахметова передал очередную партию продуктов жителям Киева

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Они предназначены для внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и пожилых людей, многодетных и одиноких матерей.

Всего для жителей столицы и переселенцев фонд уже передал более 38 тысяч продуктовых наборов. Всего такие наборы от Фонда получат 200 тысяч человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.