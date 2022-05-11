Фонд Ахметова передав чергову партію продуктів мешканцям Києва

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Вони призначені для внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та людей похилого віку, багатодітних та одиноких матерів.

Загалом для мешканців столиці та переселенців фонд вже передав понад 38 тисячі продуктових наборів. Усього такі набори від Фонду отримають 200 тисяч людей.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.