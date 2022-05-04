Фонд Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи жителям Киева

Фонд Рината Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи для жителей Киева и переселенцев из горячих точек Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Более 1,4 тысячи продуктовых наборов были доставлены в Центр социального обслуживания Печерского района столицы.

В состав наборов входят продукты первой необходимости: сгущенное молоко, мука, макароны, сахар, пшеничная крупа, а также консервированное тушеное мясо.

Всего для жителей столицы фонд уже передал более 36 тысяч продуктовых наборов. Всего такие наборы от фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.