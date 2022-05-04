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Фонд Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги мешканцям Києва

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Середа 04 травня 2022 14:14
Фонд Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги мешканцям Києва Фото: Фонд Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги мешканцям Києва (прес-служба0
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги для мешканців Києва та переселенців із гарячих точок Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Понад 1,4 тисячі продуктових наборів були доставлені до Центру соціального обслуговування Печерського району столиці.

До складу наборів входять продукти першої необхідності: згущене молоко, борошно, макарони, цукор, пшенична крупа, а також консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом для мешканців столиці фонд вже передав понад 36 тисяч продуктових наборів. Усього такі набори від фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.

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Гуманітарна допомога
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