Фонд Ахметова передал очередную партию продуктов для киевлян

Фонд Рината Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи для жителей Киева. 1,6 тысяч продуктовых наборов были доставлены в территориальный центр социального обслуживания Соломенского района столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В составе наборов: сгущенное молоко, мука, макароны, сахар, пшеничная крупа, онсервированное тушеное мясо.

Всего для жителей столицы фонд уже передал более 26,5 тысяч наборов выживания. Всего продуктовые наборы от фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.