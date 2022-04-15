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Фонд Ахметова передав чергову партію продуктів для киян

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П'ятниця 15 квітня 2022 12:49
Фонд Ахметова передав чергову партію продуктів для киян Фото: Фонд Ахметова передав чергову партію продуктів для киян (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги для мешканців Києва. 1,6 тисяч продуктових наборів були доставлені до територіального центру соціального обслуговування Солом’янського району столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

У складі наборів: згущене молоко, борошно, макарони, цукор, пшенична крупа, онсервоване тушковане м‘ясо.

Загалом для мешканців столиці фонд вже передав понад 26,5 тисяч наборів виживання. Усього продуктові набори від фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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