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Фонд Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи жителям Краматорского района

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Понедельник 11 апреля 2022 12:10
Фонд Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи жителям Краматорского района Фото: Фонд Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи жителям Краматорского района (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Жители Краматорского района, где из-за военной агрессии России сложилась критическая гуманитарная ситуация, получили очередную партию продуктовых наборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда Рината Ахметова.

Отмечается, что фонд привез еще 4 тыс. продуктовых наборов, которые предназначены прежде всего для самых уязвимых категорий населения.

В целом фонд уже передал жителям Донецкой области 27 тыс. наборов с продуктами. Всего такие наборы от фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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Краматорск Гуманитарная помощь
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