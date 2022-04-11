Фонд Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи жителям Краматорского района

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда Рината Ахметова.

Отмечается, что фонд привез еще 4 тыс. продуктовых наборов, которые предназначены прежде всего для самых уязвимых категорий населения.

В целом фонд уже передал жителям Донецкой области 27 тыс. наборов с продуктами. Всего такие наборы от фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.