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Фонд Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги мешканцям Краматорського району

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Понеділок 11 квітня 2022 12:10
Фонд Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги мешканцям Краматорського району Фото: Фонд Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги мешканцям Краматорського району (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мешканці Краматорського району, де через воєнну агресію Росії склалася критична гуманітарна ситуація, отримали чергову партію продуктових наборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонду Ріната Ахметова.

Зазначається, що фонд привіз ще 4 тис. продуктових наборів, що призначені насамперед для найвразливіших категорій населення.

Загалом фонд уже передав жителям Донецької області 27 тис. наборів із продуктами. Усього такі набори від фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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Краматорськ Гуманітарна допомога
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