Фонд Ахметова передал очередную партию продуктовых наборов Черниговской области

Чернигов получил еще одну партию гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова. Жителям города и области было отправлено 2 496 продуктовых наборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Помощь поступит пожилым людям и с ограниченными возможностями, многодетным семьям.

Сейчас області, которая страдает от гуманитарной катастрофы, фонд передал 6 496 наборов с продуктами.

Всего продуктовые наборы от фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.