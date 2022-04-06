ru ua
Ср, 06 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Фонд Ахметова передал очередную партию продуктовых наборов Черниговской области

Новина українською →
Среда 06 апреля 2022 14:03
Фонд Ахметова передал очередную партию продуктовых наборов Черниговской области Фото: Фонд Ахметова передал очередную партию продуктовых наборов Черниговской области (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Чернигов получил еще одну партию гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова. Жителям города и области было отправлено 2 496 продуктовых наборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Помощь поступит пожилым людям и с ограниченными возможностями, многодетным семьям.

Сейчас області, которая страдает от гуманитарной катастрофы, фонд передал 6 496 наборов с продуктами.

Всего продуктовые наборы от фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская область Гуманитарная помощь
NEWS
42-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
42-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки