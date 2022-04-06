Фонд Ахметова передал очередную партию продуктовых наборов Черниговской области
Фото: Фонд Ахметова передал очередную партию продуктовых наборов Черниговской области (пресс-служба)
Чернигов получил еще одну партию гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова. Жителям города и области было отправлено 2 496 продуктовых наборов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.
Помощь поступит пожилым людям и с ограниченными возможностями, многодетным семьям.
Сейчас області, которая страдает от гуманитарной катастрофы, фонд передал 6 496 наборов с продуктами.
Всего продуктовые наборы от фонда получат 200 тысяч украинцев.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.