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Фонд Ахметова передав чергову партію продуктових наборів Чернігівській області

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Середа 06 квітня 2022 14:03
Фонд Ахметова передав чергову партію продуктових наборів Чернігівській області Фото: Фонд Ахметова передав чергову партію продуктових наборів Чернігівській області (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Чернігів отримав ще одну партію гуманітарної допомоги від Фонду Ріната Ахметова. Мешканцям міста та області було відправлено 2 496 продуктових наборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Допомога надійде людям похилого віку та з обмеженими можливостями, багатодітним сім’ям.

Наразі області, яка потерпає від гуманітарної катастрофи, фонд передав 6 496 наборів з харчами.

Загалом продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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Черниговская область Гуманітарна допомога
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