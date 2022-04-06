Фонд Ахметова передав чергову партію продуктових наборів Чернігівській області
Фото: Фонд Ахметова передав чергову партію продуктових наборів Чернігівській області (прес-служба)
Чернігів отримав ще одну партію гуманітарної допомоги від Фонду Ріната Ахметова. Мешканцям міста та області було відправлено 2 496 продуктових наборів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
Допомога надійде людям похилого віку та з обмеженими можливостями, багатодітним сім’ям.
Наразі області, яка потерпає від гуманітарної катастрофи, фонд передав 6 496 наборів з харчами.
Загалом продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.
Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.