ru ua
Ср, 23 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Фонд Ахметова передал очередную партию продуктов жителям Киева

Новина українською →
Среда 23 марта 2022 18:00
Фонд Ахметова передал очередную партию продуктов жителям Киева Фото: Фонд Ахметова передал очередную партию продуктов жителям Киева (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонду Рината Ахметова доставил очередную партию гуманитарной помощи в терцентры Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Отмечается, что помощь передали в Соломенский, Голосеевский и Шевченковский районы.

В состав продуктовых наборов входят: сгущенное молоко, мука, макароны, сахар, консервированное тушеное мясо. Прежде всего их получают пожилые люди и люди с особыми потребностями.

Как известно, с начала нового этапа войны Фонд уже закрыл потребности территориальных центров социального обслуживания Святошинского, Дарницкого, Днепровского, Соломенского и Деснянского районов.

В целом городу и области будет передано 100 тысяч продуктовых наборов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ринат Ахметов Гуманитарная помощь Киев
NEWS
28-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
28-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий: Жители области не будут сотрудничать с оккупантами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий: Жители области не будут сотрудничать с оккупантами