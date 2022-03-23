Фонд Ахметова передал очередную партию продуктов жителям Киева
Фонду Рината Ахметова доставил очередную партию гуманитарной помощи в терцентры Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.
Отмечается, что помощь передали в Соломенский, Голосеевский и Шевченковский районы.
В состав продуктовых наборов входят: сгущенное молоко, мука, макароны, сахар, консервированное тушеное мясо. Прежде всего их получают пожилые люди и люди с особыми потребностями.
Как известно, с начала нового этапа войны Фонд уже закрыл потребности территориальных центров социального обслуживания Святошинского, Дарницкого, Днепровского, Соломенского и Деснянского районов.
В целом городу и области будет передано 100 тысяч продуктовых наборов.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.