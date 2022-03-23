Фонд Ахметова передав чергову партію продуктів мешканцям Києва

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Зазначається, що допомогу передали до Солом’янського, Голосіївського та Шевченківського районів.

До складу продуктових наборів входять: згущене молоко, борошно, макарони, цукор, консервоване тушковане м‘ясо. Перш за все їх отримують люди похилого віку та люди з особливими потребами.

Як відомо, від початку нового етапу війни Фонд вже закрив потреби територіальних центрів соціального обслуговування Святошинського, Дарницького, Дніпровського, Солом‘янського та Деснянського районів.

Загалом місту та області буде передано 100 тисяч продуктових наборів.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.