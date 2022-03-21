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Фонд Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи жителям Киева

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Понедельник 21 марта 2022 13:45
Фонд Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи жителям Киева Фото: Фонд Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи жителям Киева (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова передал очередную партию продуктовых наборов для жителей Киева. Партию гуманитарной помощи доставили в территориальные центры социального обеспечения Соломенского района.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В состав наборов входят продукты питания первой необходимости, в частности: сгущенное молоко, мука, макароны, сахар, консервированное тушеное мясо.

Приоритетные категории получателей помощи - люди, состоящие на учете территориальной службы социальной защиты, а именно пожилого возраста и люди с особыми потребностями.

От начала войны фонд уже закрыл потребности территориальных центров социального обслуживания Святошинского, Дарницкого и Деснянского районов. Всего городу и области будет передано 100 тысяч продуктовых наборов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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Ринат Ахметов Гуманитарная помощь
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