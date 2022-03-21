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Фонд Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги мешканцям Києва

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Понеділок 21 березня 2022 13:45
Фонд Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги мешканцям Києва Фото: Фонд Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги мешканцям Києва (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію продуктових наборів для мешканців Києва. Партію гуманітарної допомоги доставили до територіальних центрів соціального забезпечення Солом`янського району.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

До складу наборів входять продукти харчування першої необхідності, зокрема: згущене молоко, борошно, макарони, цукор, консервоване тушковане м‘ясо.

Пріоритетні категорії отримувачів допомоги - люди, які перебувають на обліку територіальної служби соціального захисту, а саме похилого віку та люди з особливими потребами.

Від початку війни фонд вже закрив потреби територіальних центрів соціального обслуговування Святошинського, Дарницького та Деснянського районів. Загалом місту та області буде передано 100 тисяч продуктових наборів.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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Рінат Ахметов Гуманітарна допомога
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