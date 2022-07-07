Фонд Ахметова передал очередную гуманитарную помощь в Николаевскую область

Фонд Рината Ахметова совместно с "ДТЭК ВИЭ" передали в Николаевскую область еще один груз с гуманитарной помощью. Более 2,2 тысячи продуктовых наборов получат переселенцы, поселившиеся на территории Березанской общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В состав наборов вошли продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, мука, соль, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Напомним, уже не первая совместная инициатива Фонда Ахметова и "ДТЭК ВИЭ". Недавно продуктовые наборы получили внутренне перемещенные лица, которые зарегистрировались в Коблевской общине.

В целом Фонд Ахметова уже передал в Николаевскую область более 9,5 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них было охвачено помощью Фонда, остальные - бизнес SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".