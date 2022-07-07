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Фонд Ахметова передав чергову гуманітарну допомогу до Миколаївської області

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Четвер 07 липня 2022 14:31
Фонд Ахметова передав чергову гуманітарну допомогу до Миколаївської області Фото: Фонд Ахметова передав чергову гуманітарну допомогу до Миколаївської області (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова спільно з "ДТЕК ВДЕ" передали до Миколаївської області ще один вантаж із гуманітарною допомогою. Понад 2,2 тисячі продуктових наборів отримають переселенці, які оселилися на території Березанської громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

До складу наборів увійшли продукти першої необхідності: макаронні вироби, цукор, борошно, сіль, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Нагадаємо, вже не перша спільна ініціатива Фонду Ахметова та "ДТЕК ВДЕ". Нещодавно продуктові набори одержали внутрішньо переміщені особи, які зареєструвалися в Коблівській громаді.

Загалом Фонд Ахметова вже передав до Миколаївської області понад 9,5 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Понад 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

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Гуманітарна допомога
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