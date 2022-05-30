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Фонд Ахметова передал очередной гуманитарный груз в Киев

Новина українською →
Понедельник 30 мая 2022 14:51
Фонд Ахметова передал очередной гуманитарный груз в Киев Фото: Фонд Ахметова передал очередной гуманитарный груз в Киев (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова передал в Киев очередной груз гуманитарной помощи. Это более 1,5 тысячи продуктовых наборов в территориальный центр социального обслуживания Оболонского района Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Наборы предназначены они для переселенцев, находящихся в трудном положении.

В состав наборов вошли: макаронные изделия, сгущенное молоко, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.

В целом фонд уже направил в Киев более 46 тысяч наборов с продуктами длительного хранения. Всего такие наборы получат 200 тысяч украинцев.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью фонда, остальные - бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 миллионам человек.

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