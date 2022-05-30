Фонд Ахметова передав черговий гуманітарний вантаж до Києва

Фонд Ріната Ахметова передав до Києва черговий вантаж гуманітарної допомоги. Це понад 1,5 тисячі продуктових наборів до територіального центру соціального обслуговування Оболонського району Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Набори призначені вони для переселенців, які перебувають у скрутному становищі.

До складу наборів увійшли: макаронні вироби, згущене молоко, борошно, цукор, пшенична крупа та консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом фонд уже направив до Києва понад 46 тисяч наборів із продуктами тривалого зберігання. Усього такі набори отримають 200 тисяч українців.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 млн українців. Понад 1 млн із них було охоплено допомогою фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг вижити 8 мільйонам осіб.