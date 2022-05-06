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Фонд Ахметова передал в Николаевскую область первую партию продуктовых наборов

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Пятница 06 мая 2022 17:17
Фонд Ахметова передал в Николаевскую область первую партию продуктовых наборов Фото: Фонд Ахметова передал в Николаевскую область первую партию продуктовых наборов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова передал жителям Николаевщины более 3,6 тысяч наборов с продуктами первой необходимости. Это первая партия продуктовых наборов, которую фонд направил в регион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В состав наборов вошли: макаронные изделия, мука, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье. Всего такие наборы от фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.

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