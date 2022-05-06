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Фонд Ахметова передав до Миколаївської області першу партію продуктових наборів

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П'ятниця 06 травня 2022 17:17
Фонд Ахметова передав до Миколаївської області першу партію продуктових наборів Фото: Фонд Ахметова передав до Миколаївської області першу партію продуктових наборів (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова передав мешканцям Миколаївщини понад 3,6 тисяч наборів із продуктами першої необхідності. Це перша партія продуктових наборів, яку фонд направив до регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

До складу наборів увійшли: макаронні вироби, борошно, цукор, тушковане м‘ясо, паштет і печиво. Загалом такі набори від фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.

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