Фонд Ахметова передав до Миколаївської області першу партію продуктових наборів
Фото: Фонд Ахметова передав до Миколаївської області першу партію продуктових наборів (прес-служба)
Фонд Ріната Ахметова передав мешканцям Миколаївщини понад 3,6 тисяч наборів із продуктами першої необхідності. Це перша партія продуктових наборів, яку фонд направив до регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
До складу наборів увійшли: макаронні вироби, борошно, цукор, тушковане м‘ясо, паштет і печиво. Загалом такі набори від фонду отримають 200 тисяч українців.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.