Фонд Ахметова передал в Луганскую область партию продуктовых наборов

Фонду Рината Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи в Луганскую область, где сложилась тяжелая ситуация с продовольствием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Первые продуктовые наборы предназначены для городов: Попасная, Горное, Кременная и Золотое. В каждый набор входят, в частности, мука, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего фонд планирует передать Луганской области 20 000 наборов.

Всего с начала нового этапа войны фонд передал для жителей Украины более 540 тысяч единиц медикаментов, более 60 тысяч гемоконтейнеров и более 50 тысяч продуктовых наборов.