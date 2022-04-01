Фонд Ахметова передав до Луганської області партію продуктових наборів

Фонду Ріната Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги до Луганської області, де склалася тяжка ситуація із продовольством.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
Перші продуктові набори призначені для міст: Попасна, Гірське, Кремінна та Золоте. До кожного набору входять, зокрема, борошно, макарони, цукор, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.
Усього фонд планує передати Луганській області 20 000 наборів.
Загалом від початку нового етапу війни фонд передав для жителів Україні понад 540 тисяч одиниць медикаментів, понад 60 тисяч гемоконтейнерів і понад 50 тисяч продуктових наборів.
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