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Фонд Ахметова передав до Луганської області партію продуктових наборів

Фото: Фонд Ахметова передав до Луганської області партію продуктових наборів (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонду Ріната Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги до Луганської області, де склалася тяжка ситуація із продовольством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Перші продуктові набори призначені для міст: Попасна, Гірське, Кремінна та Золоте. До кожного набору входять, зокрема, борошно, макарони, цукор, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Усього фонд планує передати Луганській області 20 000 наборів.

Загалом від початку нового етапу війни фонд передав для жителів Україні понад 540 тисяч одиниць медикаментів, понад 60 тисяч гемоконтейнерів і понад 50 тисяч продуктових наборів.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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ЛуганськГуманітарна допомога