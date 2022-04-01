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Фонд Ахметова передал в Луганскую область партию продуктовых наборов

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Пятница 01 апреля 2022 16:23
Фонд Ахметова передал в Луганскую область партию продуктовых наборов Фото: Фонд Ахметова передал в Луганскую область партию продуктовых наборов (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонду Рината Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи в Луганскую область, где сложилась тяжелая ситуация с продовольствием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Первые продуктовые наборы предназначены для городов: Попасная, Горное, Кременная и Золотое. В каждый набор входят, в частности, мука, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего фонд планирует передать Луганской области 20 000 наборов.

Всего с начала нового этапа войны фонд передал для жителей Украины более 540 тысяч единиц медикаментов, более 60 тысяч гемоконтейнеров и более 50 тысяч продуктовых наборов.

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