ru ua
Пт, 01 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Фонд Ахметова передав до Луганської області партію продуктових наборів

Новость на русском →
П'ятниця 01 квітня 2022 16:23
Фонд Ахметова передав до Луганської області партію продуктових наборів Фото: Фонд Ахметова передав до Луганської області партію продуктових наборів (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонду Ріната Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги до Луганської області, де склалася тяжка ситуація із продовольством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Перші продуктові набори призначені для міст: Попасна, Гірське, Кремінна та Золоте. До кожного набору входять, зокрема, борошно, макарони, цукор, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Усього фонд планує передати Луганській області 20 000 наборів.

Загалом від початку нового етапу війни фонд передав для жителів Україні понад 540 тисяч одиниць медикаментів, понад 60 тисяч гемоконтейнерів і понад 50 тисяч продуктових наборів.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Гуманітарна допомога
NEWS
37-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
37-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою