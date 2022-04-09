Фонд Ахметова передал в Краматорский район более 4 тысяч продуктовых наборов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В целом фонд уже передал жителям Донетчины 27 тысяч наборов с продуктами питания. Всего такие наборы от Фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.