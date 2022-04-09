Фонд Ахметова передав до Краматорського району понад 4 тисяч продуктових наборів
Фото: Фонд Ахметова передав до Краматорського району понад 4 тисяч продуктових наборів (прес-служба)
Фонд Ріната Ахметова відправив ще 4 тисячі продуктових наборів для мешканців Краматорського району Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
Загалом фонд уже передав жителям Донеччини 27 тисяч наборів із продуктами харчування. Усього такі набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.