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Фонд Ахметова передав до Краматорського району понад 4 тисяч продуктових наборів

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Субота 09 квітня 2022 13:23
Фонд Ахметова передав до Краматорського району понад 4 тисяч продуктових наборів Фото: Фонд Ахметова передав до Краматорського району понад 4 тисяч продуктових наборів (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова відправив ще 4 тисячі продуктових наборів для мешканців Краматорського району Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Загалом фонд уже передав жителям Донеччини 27 тисяч наборів із продуктами харчування. Усього такі набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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