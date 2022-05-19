Фонд Ахметова передал в Киевскую область еще одну партию продуктов

Несмотря на то, что гуманитарная ситуация в Киевской области остается непростой, все больше людей возвращаются в свои дома. В частности, в Бучанский район, который едва ли не больше всего пострадал от зверств и разрушений со стороны оккупанта.

В состав продуктовых наборов вошли: макаронные изделия, сгущенное молоко, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.

В целом наборы с продуктами питания от фонда уже получили более 24,5 тысяч жителей Киевской области. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 тысяч украинцев.

Отметим, что с 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью фонда, остальные - бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек.