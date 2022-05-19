Фонд Ахметова передав до Київської області ще одну партію продуктів

Попри те, що гуманітарна ситуація у Київській області залишається непростою, дедалі більше людей повертаються до власних домівок. Зокрема, до Бучанського району, який чи не найбільше постраждав від звірств і руйнувань з боку окупанта.

До складу продуктових наборів увійшли: макаронні вироби, згущене молоко, борошно, цукор, пшенична крупа та консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом набори з продуктами харчування від фонду вже отримали понад 24,5 тисяч жителів Київщини. Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Зазначимо, шо з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 млн українців. Понад 1 млн із них було охоплено допомогою фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб.