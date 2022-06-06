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Фонд Ахметова передал в Киев еще одну партию продуктов

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Понедельник 06 июня 2022 13:41
Фонд Ахметова передал в Киев еще одну партию продуктов Фото: Фонд Ахметова передал в Киев еще одну партию продуктов (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи в Киев. Партия продуктовых наборов была доставлена в территориальный центр социального обслуживания Святошинского района столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Отмечается, что это тысяча наборов с продуктами первой необходимости. В их состав вошли: макаронные изделия, сгущенное молоко, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.

В целом фонд уже направил в Киев более 53,5 тысячи наборов с продуктами длительного хранения. Всего такие наборы получат 200 тысяч жителей Украины.

Отметим, что с 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 миллиона украинцев. Более 1,1 миллиона из них было охвачено помощью Фонда, остальные - бизнес SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

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