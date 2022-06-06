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Фонд Ахметова передав до Києва ще одну партію продуктів

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Понеділок 06 червня 2022 13:41
Фонд Ахметова передав до Києва ще одну партію продуктів Фото: Фонд Ахметова передав до Києва ще одну партію продуктів (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги до Києва. Партія продуктових наборів була доставлена до територіального центру соціального обслуговування Святошинського району столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Зазначається, що це тисяча наборів із продуктами першої необхідності. До їхнього складу увійшли: макаронні вироби, згущене молоко, борошно, цукор, пшенична крупа та консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом фонд уже направив до Києва понад 53,5 тисячі наборів із продуктами тривалого зберігання. Усього такі набори отримають 200 тисяч мешканців України.

Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 мільйони українців. Понад 1,1 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

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Київ Гуманітарна допомога
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