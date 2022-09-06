Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь для мариупольцев в Запорожье

Мариупольцы, которые обращаются в хаб, могут получить там всестороннюю помощь: от гуманитарной и психологической поддержки до медицинской помощи и юридических консультаций.

На днях фонд передал в центр 300 гигиенических наборов. В целом в хабе в Запорожье фонд уже передал 3000 наборов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Напомним, всего с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.