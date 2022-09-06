Фонд Ахметова передав гуманітарну допомогу для маріупольців у Запоріжжі

У рамках партнерства із проектом "Я - Маріуполь" Фонд Ріната Ахметова передав до центру підтримки переселенців у Запоріжжі чергову партію гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
Маріупольці, які звертаються до хабу, можуть отримати там всебічну допомогу: від гуманітарної та психологічної підтримки до медичної допомоги та юридичних консультацій.
Днями фонд передав до центру 300 гігієнічних наборів. Загалом до хабу у Запоріжжі фонд вже передав 3000 наборів.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".
Нагадаємо, усього з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 12 млн мешканців України.
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