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Фонд Ахметова передал еще одну партию продуктов в Киев

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Четверг 23 июня 2022 19:55
Фонд Ахметова передал еще одну партию продуктов в Киев Фото: Фонд Ахметова передал еще одну партию продуктов в Киев (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова передал в столицу очередную партию гуманитарной помощи. Более 2 тысяч продуктовых наборов были доставлены в территориальный центр социального обслуживания Голосеевского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В их состав вошли: макаронные изделия, сгущенное молоко, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.

Всего фонд уже передал в город Киев более 67 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них было охвачено помощью Фонда, остальные - бизнес SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

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Гуманитарная помощь Киев
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