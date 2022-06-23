ru ua
Чт, 23 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Фонд Ахметова передав ще одну партію продуктів до Києва

Новость на русском →
Четвер 23 червня 2022 19:55
Фонд Ахметова передав ще одну партію продуктів до Києва Фото: Фонд Ахметова передав ще одну партію продуктів до Києва (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова передав до столиці чергову партію гуманітарної допомоги. Понад 2 тисячі продуктових наборів були доставлені до територіального центру соціального обслуговування Голосіївського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

До їхнього складу увійшли: макаронні вироби, згущене молоко, борошно, цукор, пшенична крупа та консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом фонд уже передав у місто Київ понад 67 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Понад 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Читайте РБК-Україна в Google News
Гуманітарна допомога Київ
NEWS
Карта бойових дій на сьогодні: яка ситуація на фронті зараз
Карта бойових дій на сьогодні: яка ситуація на фронті зараз
DAILY
Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі