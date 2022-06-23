Фонд Ахметова передав ще одну партію продуктів до Києва
Фонд Ріната Ахметова передав до столиці чергову партію гуманітарної допомоги. Понад 2 тисячі продуктових наборів були доставлені до територіального центру соціального обслуговування Голосіївського району.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
До їхнього складу увійшли: макаронні вироби, згущене молоко, борошно, цукор, пшенична крупа та консервоване тушковане м‘ясо.
Загалом фонд уже передав у місто Київ понад 67 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.
Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Понад 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта - бізнесами SCM.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".