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Фонд Ахметова передал еще одну партию продуктов в Киев

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Понедельник 13 июня 2022 16:08
Фонд Ахметова передал еще одну партию продуктов в Киев Фото: Фонд Ахметова передал еще одну партию продуктов в Киев (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова передал очередную партию гуманитарной помощи в Киев. Тысячу наборов с продуктами первой необходимости фонд направил в территориальный центр социального обслуживания Печерского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В составе продуктовых наборов: макаронные изделия, сгущенное молоко, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.

Всего фонд уже передал в город Киев более 58 тысяч наборов с продуктами питания. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч таких наборов.

Отметим, что с 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от фонда охватила 3 миллиона украинцев. Более 1,1 миллиона из них было охвачено помощью фонда, остальные - бизнес SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

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Киев Гуманитарная помощь
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