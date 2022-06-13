Фонд Ахметова передав ще одну партію продуктів до Києва
Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги до Києва. Тисячу наборів із продуктами першої необхідності фонд направив до територіального центру соціального обслуговування Печерського району.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
У складі продуктових наборів: макаронні вироби, згущене молоко, борошно, цукор, пшенична крупа та консервоване тушковане м‘ясо.
Загалом фонд уже передав в місто Київ понад 58 тисяч наборів із продуктами харчування. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч таких наборів.
Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від фонду охопила 3 мільйони українців. Понад 1,1 мільйона з них було охоплено допомогою фонду, решта - бізнесами SCM.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".