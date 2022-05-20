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Фонд Ахметова передал еще одну партию продуктов в Киев

Новина українською →
Пятница 20 мая 2022 18:11
Фонд Ахметова передал еще одну партию продуктов в Киев Фото: Фонд Ахметова передал еще одну партию продуктов в Киев (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова передал еще одну партию продуктов в Киев, где нашли приют более 37 тысяч украинцев из других регионов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Так, чтобы получить продуктовые наборы от фонда, необходимо обратиться в районные терцентров соцзащиты. На этот раз более 1,1 тысячи наборов с продуктами первой необходимости были доставлены в территориальный центр социальной защиты Оболонского района.

В состав наборов вошли: макаронные изделия, сгущенное молоко, мука, макаронные изделия, сахар, пшеничная крупа, а также консервированное тушеное мясо.

Всего в Киев фонд уже передал более 42,7 тысяч продуктовых наборов. Всего такие наборы от Фонда получат 200 тысяч человек.

Напоминаем, что с первого дня полномасштабной войны гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью фонда, остальные - бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек.

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