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Фонд Ахметова передав ще одну партію продуктів до Києва

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П'ятниця 20 травня 2022 18:11
Фонд Ахметова передав ще одну партію продуктів до Києва Фото: Фонд Ахметова передав ще одну партію продуктів до Києва (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова передав ще одну партію продуктів до Києва, де знайшли прихисток понад 37 тисяч українців з інших регіонів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Так, щоб отримати продуктові набори від фонду, необхідно звернутися до районних терцентрів соцзахисту. Цього разу понад 1,1 тисячі наборів із продуктами першої необхідності були доставлені до територіального центру соціального захисту Оболонського району.

До складу наборів увійшли: макаронні вироби, згущене молоко, борошно, макаронні вироби, цукор, пшенична крупа, а також консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом до Києва фонд вже передав понад 42,7 тисяч продуктових наборів. Усього такі набори від Фонду отримають 200 тисяч людей.

Нагадуємо, що з першого дня повномасштабної війни гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 млн українців. Понад 1 млн із них було охоплено допомогою фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб.

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