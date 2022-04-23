Фонд Ахметова передал еще одну партию помощи переселенцам из Мариуполя

Отмечается, что на этот раз это более 1,2 тыс. продуктовых наборов.

Всего фонд уже направил в центр более 12 тысяч наборов с продуктами питания для мариупольцев.

В целом продуктовые наборы от фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.