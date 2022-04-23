Фонд Ахметова передав ще одну партію допомоги переселенцям із Маріуполя

Від початку повномасштабної війни тисячі маріупольців евакуювалися до Запоріжжя. Для них Фонд Ріната Ахметова систематично доставляє до "Зеленого центру Метінвест" у Запоріжжі гуманітарну допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
Зазначається, що цього разу це понад 1,2 тис. продуктових наборів.
Загалом фонд вже направив до центру понад 12 тисяч наборів із продуктами харчування для маріупольців.
Уцілому продуктові набори від фонду отримають 200 тисяч українців.
Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.