Фонд Ахметова передал еще 65 тысяч медикаментов больницам

В частности, сегодня Минздрав получает более 65 000 единиц медсредств и препаратов для передачи в больницы Донецкой области и Киева.

В состав гуманитарной помощи входит жизненно необходимое: антисептики, антибиотики, средства для обработки ран, обезболивающие и другие лекарства. Их перечень был определен в координации с МОЗ.

Медицинская помощь фонда предназначена для государственных больниц разных областей Украины.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.