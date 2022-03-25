Фонд Ахметова передав ще 65 тисяч медикаментів лікарням

Зокрема, сьогодні МОЗ отримує понад 65 000 одиниць медзасобів та препаратів для передачі до лікарень Донецької області та Києва.

До складу гуманітарної допомоги входить життєво необхідне: антисептики, антибіотики, засоби для обробки ран, знеболювальні та інші ліки. Їхній перелік був визначений у координації з МОЗ.

Медична допомога фонду призначена для державних лікарень різних областей України.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3.5 млн були врятовані на Донбасі.