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Фонд Ахметова передал еще 65 тысяч медикаментов больницам

Новина українською →
Пятница 25 марта 2022 20:52
Фонд Ахметова передал еще 65 тысяч медикаментов больницам Фото: Фонд Ахметова передал еще 65 тыс. медикаментов больницам (flickr)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова с начала войны передал уже более полумиллиона единиц медикаментов для Министерства здравоохранения Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В частности, сегодня Минздрав получает более 65 000 единиц медсредств и препаратов для передачи в больницы Донецкой области и Киева.

В состав гуманитарной помощи входит жизненно необходимое: антисептики, антибиотики, средства для обработки ран, обезболивающие и другие лекарства. Их перечень был определен в координации с МОЗ.

Медицинская помощь фонда предназначена для государственных больниц разных областей Украины.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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