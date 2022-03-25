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Фонд Ахметова передав ще 65 тисяч медикаментів лікарням

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П'ятниця 25 березня 2022 20:52
Фонд Ахметова передав ще 65 тисяч медикаментів лікарням Фото: Фонд Ахметова передав ще 65 тис. медикаментів лікарням (flickr)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова з початку війни передав вже понад півмільйона одиниць медикаментів для Міністерства охорони здоров'я України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Зокрема, сьогодні МОЗ отримує понад 65 000 одиниць медзасобів та препаратів для передачі до лікарень Донецької області та Києва.

До складу гуманітарної допомоги входить життєво необхідне: антисептики, антибіотики, засоби для обробки ран, знеболювальні та інші ліки. Їхній перелік був визначений у координації з МОЗ.

Медична допомога фонду призначена для державних лікарень різних областей України.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3.5 млн були врятовані на Донбасі.

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Рінат Ахметов Гуманітарна допомога
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