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Фонд Ахметова передал еще 1,5 тысяч продуктовых наборов для жителей Киевской области

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Пятница 08 апреля 2022 12:41
Фонд Ахметова передал еще 1,5 тысяч продуктовых наборов для жителей Киевской области Фото: Фонд Ахметова передал еще 1,5 тысяч продуктовых наборов для жителей Киевской области (пресс-служба) и
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова передал 1,5 тысячи продуктовых наборов для жителей сел Лукьяновка, Рудницкое и Победа, входящих в состав Барышевской территориальной общине Броварского района Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Всего наборы от фонда уже получили более 5 тысяч жителей области. В состав наборов вошли продукты первой необходимости, в частности: сгущенное молоко, мука, макароны, сахар, а также консервированное тушеное мясо.

Всего продуктовые наборы от фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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