Фонд Ахметова передав ще 1,5 тисяч продуктових наборів для мешканців Київської області
Фонд Ріната Ахметова передав 1,5 тисячі продуктових наборів для мешканців сіл Лук’янівка, Рудницьке та Перемога, що входять до складу Баришівської територіальної громади Броварського району Київської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
Загалом набори від фонду вже отримали понад 5 тисяч жителів області. До складу наборів увійшли продукти першої необхідності, зокрема: згущене молоко, борошно, макарони, цукор, а також консервоване тушковане м‘ясо.
Усього продуктові набори від фонду отримають 200 тисяч українців.
Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.
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