Фонд Ахметова передал в Донецкую область еще одну партию продуктов

Наборы будут распределены между населенными пунктами Бахмутского и Покровского районов в координации с Донецкой областной военной администрацией.

В состав наборов вошли продукты длительного хранения: мука, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

В целом фонд уже передал жителям Донетчины более 55 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь фонда охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них было охвачено помощью фонда, остальные - бизнес SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".