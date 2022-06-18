Фонд Ахметова передав до Донецької області ще одну партію продуктів

Фонд Ріната Ахметова відправив до Донецької області черговий вантаж із понад 4 тисячами продуктових наборів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
Набори будуть розподілені між населеними пунктами Бахмутського та Покровського районів у координації з Донецькою обласною військовою адміністрацією.
До складу наборів увійшли продукти тривалого зберігання: борошно, макарони, цукор, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.
Загалом фонд уже передав жителям Донеччини понад 55 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.
Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога фонду охопила 3 мільйони людей. Понад 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою фонду, решта - бізнесами SCM.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".