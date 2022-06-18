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Фонд Ахметова передал в Донецкую область еще одну партию продуктов

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Суббота 18 июня 2022 14:38
Фонд Ахметова передал в Донецкую область еще одну партию продуктов Фото: Фонд Ахметова передал в Донецкую область еще одну партию продуктов (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова отправил в Донецкую область очередной груз с более чем 4 тысячами продуктовых наборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Наборы будут распределены между населенными пунктами Бахмутского и Покровского районов в координации с Донецкой областной военной администрацией.

В состав наборов вошли продукты длительного хранения: мука, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

В целом фонд уже передал жителям Донетчины более 55 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь фонда охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них было охвачено помощью фонда, остальные - бизнес SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

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